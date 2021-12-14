Государственная дума в последнем чтении приняла закон о региональной власти

Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект нового базового закона о региональной власти. В числе прочего в нем говорится о том, что губернаторы могут избираться более двух раз подряд.

Кроме того, главы регионы будут находиться у власти равное время — пять лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проект закона определил принципы деятельности органов власти регионов. Федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону.

В документе сказано, что федеральные, региональные власти, а также власти местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, за их согласованную работу и взаимодействие отвечает президент России.

Согласно законопроекту о региональной власти, главу субъекта избирают напрямую граждане или депутаты регионального заксобрания на пять лет. До настоящего время каждый регион сам выбирал срок полномочий, условие — он должен быть не более пяти лет.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» на рассмотрение Госдумы внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении 9 ноября.