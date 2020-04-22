«Государство знает ваши фамилии и адреса!» Российский губернатор напугал жителей карой за фейки

Жвачкин ярко высказался по поводу тех, кто распространяет ложную информацию о коронавирусе и пандемии. По его словам, люди пытаются заработать на этом деньги, а некоторые «строят из себя героев».

«Государство знает ваши фамилии и адреса. И сегодня полувоенное время, я прошу вас это учесть. И когда вы перейдете рубеж, мы будем вынуждены вас остановить», — пригрозил глава региона. «Это сегодня практически экстремизм», — заявил он.

Фейковые новости чуть ли не каждый день появляются в сети и в мессенджерах россиян. За этим следят Генпрокуратура, Роспотребнадзор, МВД и другие ведомства.

Ранее эксперт рассказал, как отличить ложные данные от настоящих. Во-первых, нужно всегда находить первоначальный источник сообщения. Еще один важный момент — не призывает ли эта новость к совершению каких-либо действий.