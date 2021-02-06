ГОСТ по информированию населения о ЧС появится в России

В России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — привел ТАСС фрагмент текста документа.

ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.

Стандарт также регламентирует права и обязанности должностных лиц, которые ответственны за организацию информирования населения о ЧС и принимаемые меры по защите населения от угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В январе президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению ЧС, связанных с заносом в страну опасных инфекционных заболеваний. Согласно указу, правительство должно будет в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом на территорию России и опасностью распространения инфекционных заболеваний, которые опасны для людей.