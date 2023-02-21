Власть 21 февраля 2023, 15:45 Госсредства и пожертвования станут источниками пополнения фонда для ветеранов спецоперации Ревенко: фонд для ветеранов СВО пополнят из госсредств и пожертвований РИА «Новости»

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Источниками финансирования фонда поддержки ветеранов специальной военной операции станут как средства государства, так и пожертвования. Таким предположением в беседе с ТАСС поделился замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

Таким образом он прокомментировал предложение главы РФ Владимира Путина. Тот во время обращения с посланием к Федеральному собранию выступил с инициативой создать специальный госфонд для помощи семьям погибших бойцов спецоперации и ветеранам этих боевых действий.

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Ревенко отметил, что источники финансирования такой меры поддержки должны быть значительными. Также он сказал, что их еще предстоит сформировать.

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«Источников финансирования фонда может быть несколько — не только федеральные средства, но и добровольные пожертвования», — предположил собеседник ТАСС.

Выступление Путина с обращением к Федеральному собранию прошло 21 февраля. Связанные со спецоперацией вопросы стали основной темой речи главы государства.