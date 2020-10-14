Госсовет будет рассматривать законопроекты по предложению президента

Госсовет будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, которые имеют «общегосударственное значение», а также обсуждать основные параметры проекта федерального бюджета.

Это следует из текста президентского законопроекта о Госсовете, который был размещен в думской электронной базе. Помимо этого, Госсовет также будет уполномочен обсуждать основные вопросы кадровой политики в России. Также президент России сможет возлагать на Государственный совет иные задачи, имеющие важное государственное значение.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о Госсовете, а также об укреплении суверенитета и приоритете российского права над международным будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке. Совет Думы обсудит их на ближайшем заседании.

Президент России Владимир Путин назначил троих своих представителей при рассмотрении проекта закона о Госсовете и ряда других проектов. Ими стали парламентарии Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

В Госдуму внесли законопроект о Госсовете. Основные вопросы, которые будут решать его члены, связаны с кадровой политикой в России. При этом на участников наложат ряд ограничений. Чем он будет заниматься и кто в него войдет — в материале «360».