Госслужащего Алушты уличили во взятке

В следственном комитете по Крыму и Севастополю рассказали о получении взятки начальником управления муниципального контроля администрации Алушты. Подозреваемый взял от местного жителя 300 тысяч рублей в обмен на бездействие после нарушения закона в области земель, написал «ФедералПресс».

«Обвиняется в получении взятки в крупном размере. После получения денежных средств был задержан оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД Алушты», — говорится в сообщении СУ СК.

Сейчас чиновник задержан. В его доме и на работе правоохранители провели обыски, а также изъяли необходимые документы. Расследование дела продолжается.