Госсекретарь США обвинил Пекин в репрессировании национальных меньшинств

Расследование о китайских концлагерях назвали политической подножкой Подробнее

По данным издания, 24 ноября была обнародована секретная документация китайского правительства, которая раскрывает, как именно функционируют лагеря массовых задержаний в Поднебесной. В частности, там излагается стратегия по отправлению в специальные лагеря этнических меньшинств до того, как ими совершено преступление.

Апеллируя этими документами, Майк Помпео призвал власти Китая освободить всех задержанных представителей народа уйгуров и обвинил Пекин в нарушении прав человека.

«Эти сообщения согласуются с огромным и постоянно увеличивающимся количеством доказательств того, что Коммунистическая партия Китая нарушает права человека и превышает полномочия в отношении лиц, массово находящихся под стражей», — обозначил госсекретарь США.