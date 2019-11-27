  • Госсекретарь США обвинил Пекин в репрессировании национальных меньшинств

    27 ноября 2019, 10:33

    Артур Блянихов

    Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил китайское руководство в репрессивных действиях в отношении уйгуров, которые живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Дипломата процитировали «Известия».

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    По данным издания, 24 ноября была обнародована секретная документация китайского правительства, которая раскрывает, как именно функционируют лагеря массовых задержаний в Поднебесной. В частности, там излагается стратегия по отправлению в специальные лагеря этнических меньшинств до того, как ими совершено преступление.

    Апеллируя этими документами, Майк Помпео призвал власти Китая освободить всех задержанных представителей народа уйгуров и обвинил Пекин в нарушении прав человека.

    «Эти сообщения согласуются с огромным и постоянно увеличивающимся количеством доказательств того, что Коммунистическая партия Китая нарушает права человека и превышает полномочия в отношении лиц, массово находящихся под стражей», — обозначил госсекретарь США.