Власть 29 декабря 2023, 12:53 Госпрограмму социально-экономического развития новых регионов утвердили в России Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития новых регионов РИА «Новости»

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Правительство утвердило государственную программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Главными целями госпрограммы стали восстановление жилья, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также создание благоприятного инвестиционного климата и развитие социальной сферы.

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Выполнение задач будут осуществлять как за счет роста предпринимательской активности, так и за счет господдержки в виде субсидий из федерального бюджета, уточнили в правительстве.

В сентябре 2023 года в пресс-службе Минстроя РФ рассказали, что ведомство координирует восстановительные работы по всей территории новых регионов. В некоторых населенных пунктах идут первичные обследования — это начальная стадия восстановительного процесса, которая может занять немало времени.