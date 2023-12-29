29 декабря 2023, 12:53
Госпрограмму социально-экономического развития новых регионов утвердили в России
Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития новых регионов
Правительство утвердило государственную программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Главными целями госпрограммы стали восстановление жилья, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также создание благоприятного инвестиционного климата и развитие социальной сферы.
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Выполнение задач будут осуществлять как за счет роста предпринимательской активности, так и за счет господдержки в виде субсидий из федерального бюджета, уточнили в правительстве.
В сентябре 2023 года в пресс-службе Минстроя РФ рассказали, что ведомство координирует восстановительные работы по всей территории новых регионов. В некоторых населенных пунктах идут первичные обследования — это начальная стадия восстановительного процесса, которая может занять немало времени.
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