07 сентября 2023, 15:44
Госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности утвердили в России
Премьер Мишустин: правительство утвердило программу энергосбережения в России
Российский кабмин разработал и утвердил комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщил ТАСС.
По его словам, президент Владимир Путин говорил о необходимости добиться амбициозных целей по уменьшению энергоемкости ВВП и, следовательно, негативного воздействия на окружающую среду.
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«По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности“», — отметил Мишустин.
Он объяснил, что ключевая задача программы — это поэтапное сокращение использования в стране энергоресурсов. Смысл состоит в том, чтобы увеличить полезный отпуск тепла и электричества при их производстве, потреблении и передаче во всех отраслях.
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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