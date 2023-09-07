Власть 07 сентября 2023, 15:44 Госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности утвердили в России Премьер Мишустин: правительство утвердило программу энергосбережения в России Freepik

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Российский кабмин разработал и утвердил комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщил ТАСС.

По его словам, президент Владимир Путин говорил о необходимости добиться амбициозных целей по уменьшению энергоемкости ВВП и, следовательно, негативного воздействия на окружающую среду.

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«По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности“», — отметил Мишустин.

Он объяснил, что ключевая задача программы — это поэтапное сокращение использования в стране энергоресурсов. Смысл состоит в том, чтобы увеличить полезный отпуск тепла и электричества при их производстве, потреблении и передаче во всех отраслях.