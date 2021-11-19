«Господи, Раша!» Лавров забавно оговорился на пресс-конференции

В интернет попало видео с пресс-конференции, на которой оговорился глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос журналиста, он произнес название нашей страны на английском языке — «Раша» (Russia). Об этом сообщил RT.

Конференция проводилась с участием главы шведского МИД. Журналист из скандинавской страны обратился к Лаврову — он спросил, готова ли Россия предпринимать какие-то действия, чтобы улучшить отношения с Западом.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что „Раша“ — о господи, „Раша“ — что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично», — ответил министр. Допустив неожиданную оговорку, он рассмеялся.

Еще одна публичная неожиданность случилась в Санкт-Петербурге. Ректор СПбГИКиТ Александр Евменов выругался матом в присутствии иностранных коллег во время видеоконференции — он забыл выключить микрофон. Теперь ректор покинул свой пост.