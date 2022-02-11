Госпитализирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован. Об этом глава пресс-службы партии Александр Ющенко в пятницу, 11 февраля, сообщил «Интерфаксу».

Ющенко уточнил, что Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики. Данное решение, по его словам, принято с учетом эпидемической ситуации, а также из-за перенесенных лидером КПРФ в течение последних нескольких лет операций.

Кроме того, глава пресс-службы КПРФ пояснил, что Зюганов по совету врачей лег в больницу, чтобы исключить все риски, так как он контактирует со многими людьми в силу своей должности, а «в последнее время у него были признаки простудного заболевания».

По словам Ющенко, вероятно, уже через несколько дней Зюганова выпишут.

Ранее в больнице оказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него выявили заражение штаммом «омикрон». В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ заявили, что состояние политика в настоящий момент стабильно. В ЛДПР также сообщили, что Жириновский изучает прессу и рабочие документы, дает поручения по телефону и скоро, надеются в партии, вернется к полноценной работе.