Эксклюзив 18 ноября 2022, 10:29 Госпитализация Валуева оказалась фейком Помощник Валуева Кузенков опроверг информацию о госпитализации депутата РИА «Новости»

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Госпитализация депутата Государственной думы Николая Валуева из-за боли в ноге оказалась фейком. Помощник депутата Валерий Кузенков сказал «360», что это все «происки врагов».

«Там все нормально, это фейк. Николай Сергеевич вчера был в Думе допоздна, а завтра будет бои консультировать в качестве репортера. Все там прекрасно, никакой больницы, уже 500 раз все звонили. Здоровье богатырское, никто не дождется», — заявил он.

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Кузенков добавил, что никаких болей в ноге у депутата нет, ничего он не ломал, что Валуев «прыгает», «пляшет», а вчера «допоздна сидел в Думе — думал о народе». Он предположил, что эта утка — «происки врагов».

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Ранее в СМИ появилась информация, что депутата Госдумы Николая Валуева вечером 17 ноября госпитализировали из-за боли в ноге. Его якобы доставили в Центральную клиническую больницу № 1 управления делами президента России, где после первичного приема оставили под присмотром врачей.