Путин назвал процент выполнения гособоронзаказа в 2020 году

Государственный оборонный заказ в 2020 году удалось выполнить на 99,8%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

Лидер страны отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса из-за пандемии столкнулись с непростыми проблемами. При этом своевременно принятые меры помогли сохранить ритмичность и устойчивость работы, а также темпы модернизации вооружения и техники.

«В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8% — это хороший показатель. Обращаю внимание: важно и впредь четко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент пояснил, что прежде всего имеет в виду технику для ВКС и ВМФ. Он также напомнил о необходимости завершить строительство и модернизацию 20 кораблей дальней морской зоны. Еще требуется поставить 145 новых воздушных судов в ВКС, согласно прописанным в госконтракте срокам.