Госкомпании обязали предоставлять данные об эффективности работы

Госкомпании обязали публиковать сведения о достижении ключевых показателей эффективности работы. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. <…> Документ (постановление — прим.ред.) фиксирует требования к форме и содержанию таких отчетов», — сообщила пресс-служба правительства.

Теперь в отчеты необходимо будет включать перечень КПЭ, а также порядок их расчета. Кроме того, в бумагах должны содержаться плановые и фактические показатели вместе с причинами отклонений от намеченных показателей.

«Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год», — уточняется на сайте Кабмина.

Методические рекомендации по формированию КПЭ правительство утвердило в декабре 2019 года. Все показатели делятся на две группы: финансовые и отраслевые. Первые характеризуют прибыльность государственной компании, а вторые показатели связаны с национальными целями развития.