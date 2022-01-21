Госдуму с Верховной радой Украины свяжет депутат Евгений Попов

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов стал координатором группы по связям нижней палаты российского парламента с Верховной радой Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Попов напомнил, что он много лет работал на Украине и сохранил контакты со многими парламентариями и общественными деятелями.

«Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — написал Попов.

Он отметил, что в этом созыве групп связи с зарубежными парламентами оказалось меньше. Также отказались от термина «группы дружбы», заменив на «группы взаимодействия». Речь идет о контактах с парламентами Великобритании, США, стран Прибалтики и Украины.

«В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», — добавил Попов.

Отдельно он поблагодарил сотрудников международного управления за качественный интерфейс. На сайте Госдумы появилась страница с политической картой мира. При наведении курсора на страну можно увидеть группу и координатора от Госдумы.