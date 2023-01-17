Власть 17 января 2023, 15:22 Госдуме предложат рассмотреть дополнительные гарантии для участников СВО и их семей Депутат Чаплин: «Единая Россия» предложит дать дополнительные гарантии участникам СВО РИА «Новости»

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Государственная Дума 17 января начала первое в этом году пленарное заседание весенней сессии. «Единая Россия» выступит с инициативой обеспечить дополнительные гарантии для участников СВО и их семей. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Никита Чаплин.

Он напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом нижней палаты парламента помощь военным и их семьям. «Единая Россия» занимается этим вопросом с самого начала спецоперации. Уже одобрены такие меры поддержки, как сохранение рабочих мест, введение кредитных каникул, наделение участников СВО статусом ветерана боевых действий.

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«Сейчас это очень важно, и на весенней сессии партия представит инициативы о дополнительных гарантиях для ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации», — подчеркнул Чаплин.

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Он напомнил, что для отцов из многодетных семей сохранилась отсрочка в случае мобилизации. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 декабря провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую создали по распоряжению президента Владимира Путина.

Ее задачами является обеспечение взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также социальной и правовой защиты россиян, участвующих в спецоперации, и их родных.