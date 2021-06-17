Госдума запретила списывать у должников минимальный доход

Госдума в третьем чтении приняла закон, который защищает гарантированный минимальный доход россиян. Эти деньги нельзя будет списать за долги.

Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. Изменения внесут в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве». Нововведения коснутся части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, который необходим для существования самого должника и лиц на его иждивении.

По закону должник сможет обратиться к судебным приставам, которые ведут исполнительное производство, и написать заявление о сохранении ежемесячного дохода — его размер должен оставаться не менее прожиточного минимума. Для расчета берется средний показатель по России для трудоспособного населения.

«В свою очередь судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Банк или любая другая кредитная организация не смогут взимать долг с суммы, которую судебный пристав — исполнитель укажет в постановлении. Новый закон направлен на защиту россиян, которые попали в сложную ситуацию, уточнил Володин. Он подчеркнул, что лишать человека средств к существованию из-за долгов «недопустимо».

Закон вступит в силу 1 февраля 2022 года.