Госдума запретила продажу техники без российского ПО

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о запрете продажи гаджетов, которые не имеют предписанного правительством РФ отечественного программного обеспечения (ПО). Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ».

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило РИА «Новости». Документ на рассмотрение внесли депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Госдума в I чтении приняла проект о запрете продавать гаджеты без российского ПО Подробнее

Законопроект с 1 июля 2020 года вводит запрет на продажу в стране отдельных видов «технически сложных товаров», на которых не предустановлено российское ПО. Определять, какие именно товары окажутся в зоне действия этого запрета, станет правительство.

Авторы документа в пояснительной записке предлагают внести в перечень смартфоны, компьютеры а также телевизоры с функцией «смарт-ТВ». Они уверены, что этот законопроект позволит обеспечить защиту интересов российских интернет-компаний. Это уменьшит количество злоупотреблений со страны крупных иностранных компаний, которые производят гаджеты и работают в сфере IT.