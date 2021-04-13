Госдума запретила изымать животных за долги

Законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги прошел третье чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Сегодня за долги запрещено изымать племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу и пчел при условии, что животные используются не для предпринимательской деятельности.

Принятый документ расширяет этот список на кошек и собак, а также других домашних питомцев, которые упомянуты в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый закон позволит оградить владельцев домашних питомцев от изъятия и предотвратить возможную трагедию, если приставы заберут животное.

Авторами законопроекта стали глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ситуация, когда животных берут в залог за долги их хозяев, недавно произошла в Ижевске. Владелица помещения, где размещалось «Котокафе», отказалась отдавать 12 питомцев арендатору за долг по аренде. Дело разрешилось после вмешательства в ситуацию главы города.