Госдума запретила финансировать митинги иноагентам и незарегистрированным НКО

«Взгляд» напомнил, что данную поправку внес депутат Дмитрий Вяткин ко второму чтению. В первой редакции под запрет на финансирование попали иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства, а также НКО-иноагенты, россияне младше 16 лет, анонимные жертвователи и юрлица, которые зарегистрированы менее чем за один год до дня перечисления денег или прочего имущества.