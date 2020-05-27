Госдума захотела запретить чемпионат России по футболу

Депутат Госдумы от партии КПРФ Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора. Она попросила запретить возобновление чемпиона России по футболу.

По мнению депутата, решение о продолжении соревнований в условиях пандемии было принято преждевременно, пишет РИА «Новости».

«Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги», — заявила Плетнева.

15 мая исполком РФС принял решение возобновить сезон Российской премьер-лиги с 21 июня. Чемпионат России, как и многие мероприятия, был приостановление из-за распространения коронавирусной инфекции. На момент паузы соревнований, лидировал петербургский «Зенит». Он опережал соперников на девять очков.