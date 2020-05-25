Депутаты задумались о более строгом наказании россиян, попавших в ДТП без прав

Автомобилисты без прав, которые стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, могут попасть за решетку на 15 лет. В Госдуме предложили ужесточить наказание таким горе-водителям.

Как рассказал РИА «Новости» первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сейчас проводят консультации по дорожной безопасности и ужесточения ответственности тех, кто садится за руль без прав.

«Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить», — приводит агентство слова собеседника.

Лысаков добавил, что депутаты уже приступили к разработке соответствующего законопроекта. Согласно документу, действия водителей без прав, которые стали виновниками тяжких ДТП, приравняют к умышленным. Согласно статье 256 УК РФ, за правонарушения, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек полагается от трех до 15 лет лишения свободы.

Парламентарий подчеркнул, что основная задача нового закона не наказать кого-то в уголовном порядке, а «предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий». Документ планируют внести в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии 2020 года, когда Госдума начнет работать в обычном режиме.