Власть 28 апреля 2023, 21:26 Госдума за весеннюю сессию выполнит послание президента Путина на 82% Володин рассказал о планах Госдумы за весеннюю сессию выполнить послание Путина на 82% РИА «Новости»

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Госдума к концу весенней парламентской сессии планирует реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 82%. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, его слова привел ТАСС.

«У нас в планах в ходе весенней сессии выйти на 82% реализации послания от 21 февраля текущего года», — сказал он.

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Путин в ходе встречи с руководителями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвеенко передал им еще ряд поручений.

«Президент высоко ценит роль парламента и демократических институтов. Просил передать главам парламентов регионов дополнительные поручения», — пояснила Матвиенко.

На встрече с Советом законодателей глава государства заявил, что темпы по реализации поручений, которые были даны в рамках послания Федеральному собранию, необходимо сохранить качество их проработки и продолжать активную работу в этом направлении.

Также в ходе встречи российский лидер поручил проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.