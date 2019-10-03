Госдума временно переедет

Биометрическую регистрацию депутатов введут в Госдуме после ремонта Подробнее

«Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации <…> в здании по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме нижней палаты российского парламента, в здании временно разместят подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управлению делами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.

Точные причины и сроки переезда депутатов в документе не уточняются.

В марте прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о предстоящем ремонте зала пленарных заседаний. Тогда он говорил, что в систему регистрации депутатов установят биометрическую систему.