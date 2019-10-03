  • Госдума временно переедет

    03 октября 2019, 18:08

    Анатолий Минкин

    Депутаты нижней палаты российского парламента вместе со своим аппаратом временно разместятся в здании Дома союзов по адресу: Большая Дмитровка, дом 1. Переезд народных избранников поручил организовать президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
    Госдума временно переедет

    Биометрическую регистрацию депутатов введут в Госдуме после ремонта

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    «Управлению делами президента Российской Федерации обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации <…> в здании по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1», — говорится в тексте распоряжения.

    Кроме нижней палаты российского парламента, в здании временно разместят подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управлению делами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.

    Точные причины и сроки переезда депутатов в документе не уточняются.

    В марте прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о предстоящем ремонте зала пленарных заседаний. Тогда он говорил, что в систему регистрации депутатов установят биометрическую систему.