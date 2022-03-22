Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону о фейках

Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за ложную информацию о действующих за границей госорганах России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В поправках речь идет не только о ложной информации о ВС России, но и о фейках в отношении госорганов, действующих за рубежом. Депутаты говорили, что новые нормы могут касаться МЧС, дипломатических представительств, консульств, Росгвардии.

Поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, которые работают за рубежом для защиты интересов РФ и ее граждан, а также за их публичную дискредитацию ранее подготовила партия «Единая Россия». Поправки включили в проект закона об ужесточении наказания за уничтожение лесов. Документ был принят в первом чтении еще 25 января.

За распространение фейков нарушителям грозит лишение свобода до трех лет или штраф от 700 тысяч до полутора миллиона рублей.

«То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, из корыстных побуждений либо „по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды“», — говорится в материале.

Вероятное наказание — лишение свободы на 5–10 лет либо штраф до пяти миллионов рублей. За заведомо ложную информацию, которая повлечет серьезные последствия, грозит тюрьма от 10 до 15 лет.

Кроме того, поправки внесли в статью УК РФ, где говорится об ответственности лиц за действия по дискредитации использования ВС РФ. Наказания — штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.