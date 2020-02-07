Госдума внесет правки в закон о ложных сообщениях про теракты

Накануне жителя Санкт-Петербурга отпустили после 11 попыток ложных сообщений о терактах. Полиция сообщила, что завести уголовное дело не получается из-за закона. Если следовать ему, то наказание идет только за «сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях».

Вячеслав Лысаков, первый зампред парламентского комитета по законодательству и госстроительству, считает, что из-за такой формулировки закона правонарушители могут уходить от заслуженного наказания.