Госдума в первом чтении одобрила новый бюджет на 3 года

Государственная дума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября.

За принятие документа проголосовали 338 парламентариев, против — 82, воздержался один. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», — заявил министр финансов Антон Силуанов, презентуя документ депутатам.

Он отметил, что все задачи, которые реализуются в рамках национальных проектов и послания президента России, обеспечены финансированием в полном объеме.

На цели развития предусмотрено 3,7 триллиона рублей в 2022 году, четыре триллиона — в 2023-м, 4,1 триллиона рублей — в 2024-м, сообщил Силуанов. По его словам, также предусмотрено финансирование мероприятий, которые направлены на реализацию поставленных президентом ключевых задач.

«Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших людей COVID, „Санитарный щит“, это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев после обнаружения такого вируса. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления», — добавил министр.

Он рассказал, что на все это предусмотрено порядка триллиона рублей, из которых 500 миллиардов дополнительно предусмотрено в бюджете на ближайшие три года.