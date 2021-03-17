Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов прошел третье чтение в Госдуме. Теперь максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей. Как сообщил ТАСС, соответствующие поправки внесут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно тексту законопроектов, публичное неуважение к дням воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны обернется штрафом до трех миллионов рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов или лишением свободы на тот же срок. Кроме того, нарушителю запретят занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или действовала через СМИ или интернет, то штраф составит от двух до пяти миллионов рублей, а срок лишения свободы увеличится до пяти лет.

Реабилитация нацизма, публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение лжи о роли СССР во Второй мировой войне, ветеранах Великой Отечественной войны обернется штрафом до трех миллионов рублей или лишением свободы до трех лет.

Если такие высказывания распространятся через СМИ или интернет, то штрафы увеличатся от двух до пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

Сейчас за такие поступки наказывают только штрафами от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Автором законопроектов стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изначально она предлагала усилить наказание за публичное отрицание фактов о Второй мировой войне. Ко второму чтению депутаты внесли поправки о новых санкциях за оскорбление ветеранов.