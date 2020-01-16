Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьера

Депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Парламентариям его представил полпред президента в нижней палате парламента Гарри Минх.

Для принятия решения в пользу Мишустина требовалась поддержка простого большинства депутатов, или 226 голосов. За нового главу правительства проголосовали 383 депутата, против не высказался никто.

Мишустин приехал в здание Госдумы утром 16 января, чтобы встретиться с представителями думских фракций. Депутаты пообщались с кандидатом на пост премьер-министра и задали ему свои вопросы.

Вопрос о согласии парламентариев на назначение Михаила Мишустина рассмотрели на пленарном заседании, которое началось в 14:00.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого, динамичного человека со знанием регионов и отметил его профессионализм. На встрече с депутатами он заявил, что сделает приоритетом своей работы исполнение послания президента.

Кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост нового главы Кабмина президент России Владимир Путин внес накануне, после отставки всего правительства.