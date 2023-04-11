Власть 11 апреля 2023, 14:45 Госдума утвердила доклад по биолабораториям США на Украине Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием американскими специалистами биолабораторий на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы собрать доказательную базу, провели огромную работу.

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«Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы», — отметил Володин.

Он заметил, что подтвердившая факт наличия американских лабораторий на Украине заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд должна приехала в Россию и дать показания. В Госдуму также планируют вызвать американского посла Линн Трейси.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая отметила, что американцы создали на Украине более 50 лабораторий, где проводились секретные эксперименты. Она сочла США ответственными за военно-биологическую оккупацию Украины.