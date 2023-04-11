11 апреля 2023, 14:45
Госдума утвердила доклад по биолабораториям США на Украине
Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине
Депутаты Госдумы утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием американскими специалистами биолабораторий на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы собрать доказательную базу, провели огромную работу.
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«Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы», — отметил Володин.
Он заметил, что подтвердившая факт наличия американских лабораторий на Украине заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд должна приехала в Россию и дать показания. В Госдуму также планируют вызвать американского посла Линн Трейси.
Вице-спикер ГД Ирина Яровая отметила, что американцы создали на Украине более 50 лабораторий, где проводились секретные эксперименты. Она сочла США ответственными за военно-биологическую оккупацию Украины.
Госдума РФ
Биолаборатории
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