Власть 13 июля 2023, 15:12 Госдума усилит контроль за соблюдением законодательства об иноагентах Госдума России ввела штрафы для игнорировавших предписания о нарушении закона иноагентов РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли два проекта, направленных на усиление контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Штрафы могут достигать 300 тысяч рублей, указано на сайте органа законодательной власти.

«Предлагается возложить на тех, кто взаимодействует с иноагентами, обязанность соблюдать предусмотренные законом ограничения и не помогать их преодолевать», — передали в Госдуме.

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За невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам могут назначить штраф суммой до 300 тысяч рублей.

Госдума также поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола. Если один из супругов сменит пол, брак будет считаться аннулированным, писал «Царьград». Кроме того, сделавшим подобную операцию запретят усыновлять детей и устанавливать попечительство над ними.

Ранее во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных. Депутаты также прописали требование содержать отловленных собак и кошек только в спецприютах.