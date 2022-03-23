Госдума создала комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела РФ

Госдума вновь создала комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщили на сайте Думы. Аналогичная комиссия действовала в предыдущем, седьмом созыве.

Основные задачи структуры — анализ фактов и обстоятельств иновмешательства в дела РФ и подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию. Председателем комиссии избрали председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, который возглавлял ее и в Госдуме прошлого созыва. Тогда итогом работы комиссии стало принятие 15 законов, которые, по мнению Пискарева, помогли снизить накал деструктивной деятельности против России.

«Запад пытается не только затормозить, ослабить Россию, но и вообще, как мы видим, уничтожить нашу страну как суверенное государство. Мы не должны позволить им это сделать», — считает Пискарев.

В состав комиссии вошли депутаты от фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Всего — 15 человек.

Комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы.