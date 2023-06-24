Власть 24 июня 2023, 21:26 Госдума сообщила, что продолжит работать в обычном режиме Глава комиссии по регламенту Пинский: Госдума будет работать в штатном режиме РИА «Новости»

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Глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский сообщил, что парламент продолжит работать в штатном режиме. У депутатов много работы, которую невозможно отложить, пояснил Пинский ТАСС.

«Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах», — сказал депутат.

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Парламентарий добавил, что инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие и прекратить эскалацию напряженности в интересах всех россиян. Пинский отметил, что политики борются за сохранение государственности России. Вагнеровцы, устроившие мятеж, фактически «стреляют в спину».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы компании развернули свои колонны и уходят в полевые лагеря. Таковым стал итог переговоров бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам Пригожина, за это время ЧВК «не пролили ни одной капли крови наших бойцов».