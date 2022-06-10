facebook_pixel
    10 июня 2022, 10:13

    Госдума собралась запретить рекламные вывески на иностранных языках

    Спикер ГД Володин: подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках

    Александр Блинов

    В России могут запретить рекламные вывески на иностранных языках. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в Telegram-канале.

    «…Обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — сообщил спикер Госдумы.

    Володин поинтересовался мнением подписчиков, должна ли реклама на улицах быть только на русском, либо других государственных языках, принятых в республиках РФ.

    Спикер ГД предложил принять участие в анонимном голосовании по этому вопросу. На момент публикации проголосовало более 36,4 тысячи пользователей, из них большинство (72%) поддержали инициативу, против выступили 15%, а 13% ответили, что им все равно.