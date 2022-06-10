Госдума собралась запретить рекламные вывески на иностранных языках

В России могут запретить рекламные вывески на иностранных языках. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в Telegram-канале.

«…Обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — сообщил спикер Госдумы.

Володин поинтересовался мнением подписчиков, должна ли реклама на улицах быть только на русском, либо других государственных языках, принятых в республиках РФ.

Спикер ГД предложил принять участие в анонимном голосовании по этому вопросу. На момент публикации проголосовало более 36,4 тысячи пользователей, из них большинство (72%) поддержали инициативу, против выступили 15%, а 13% ответили, что им все равно.