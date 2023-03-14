Власть 14 марта 2023, 18:27 Госдума смягчила наказание за неуплату налогов Госдума приняла закон о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки РИА «Новости»

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Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов и сборов в России сократили с шести до пяти лет. Законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям приняла Госдума.

Согласно документу, уголовное дело не может быть возбуждено в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

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В Уголовный кодекс России внесли изменения, которые смягчают ответственность за некоторые экономические преступления.

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«Максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет», — уточнили в Госдуме.

В начале марта нарушителей требований антитеррористической защищенности объектов в России предложили сажать в тюрьму. Депутаты Госдумы разработали такой законопроект.