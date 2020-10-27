Госдума РФ приняла закон о новых полномочиях Конституционного суда

Документ уточняет численный состав Конституционного суда. Теперь он будет состоять из 11 судей, в том числе председателя и его заместителя. Инициатива закрепляет требования для судей о постоянном проживании на территории РФ, отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Помимо прочего, должностным лицам запрещено открывать и иметь счета, а также хранить деньги и другие ценности в банках, расположенных за пределами нашей страны.

Также Совет Федерации по представлению президента сможет прекращать полномочия судей при совершении ими поступков, порочащих честь или пренебрежении требований, установленных законом о противодействии коррупции. Еще после вступления закона в силу Конституционный суд сможет по запросу главы России проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания лидером государства.