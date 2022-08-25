Госдума решила ограничить скорость электросамокатов для детей

Родители должны покупать детям младше 18 лет электросамокаты с ограничением скорости в 20 километров в час, иначе штраф. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков.

«Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», — заявил он.

Еще депутат предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения и уделить в ней особое внимание «водителям индивидуальных колесных средств».

Ранее министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что с начала сезона жители области более 1,5 миллиона раз воспользовались услугами проката электросамокатов. В популярных городах использования сервиса выявили самые востребованные маршруты и сделали их удобнее. С помощью телеметрических данных были составлены тепловые карты в семи округах — Реутове, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, Мытищах, Химках и Люберцах.