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    25 августа 2022, 09:55

    Госдума решила ограничить скорость электросамокатов для детей

    Депутат ГД Бурлаков предложил штрафовать родителей за покупку электросамокатов для детей

    Глеб Гладков

    Родители должны покупать детям младше 18 лет электросамокаты с ограничением скорости в 20 километров в час, иначе штраф. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков.

    Госдума решила ограничить скорость электросамокатов для детей

    «Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», — заявил он.

    Еще депутат предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения и уделить в ней особое внимание «водителям индивидуальных колесных средств».

    Ранее министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что с начала сезона жители области более 1,5 миллиона раз воспользовались услугами проката электросамокатов. В популярных городах использования сервиса выявили самые востребованные маршруты и сделали их удобнее. С помощью телеметрических данных были составлены тепловые карты в семи округах — Реутове, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, Мытищах, Химках и Люберцах.