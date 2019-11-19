  • Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условием

    19 ноября 2019, 15:24

    Наза Салех Захи

    Теперь демонстрировать свастику можно. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении поддержали закон, который разрешает показывать нацистские и экстремистские символы и атрибуты. Однако при этом должны соблюдаться определенные условия.
    Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условием

    «Норма для дураков»: депутат объяснил изменения в законе о нацистской символике

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    Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым и председателями комитетов по культуре, безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Об этом написало РИА «Новости».

    Ямпольская отметила, что с принятием этого закона будет устранен очень серьезный общественный раздражитель.

    «Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики» — заявила она.

    Депутат считает, что из-за запрета подобной символики могли пострадать фильмы о Великой Отечественной войне, документальная хроника, фотографии и другой визуальный ряд. Парламентарий добавила, что принятие этого закона происходит в преддверии празднования 75-й годовщины победы в ВОВ.

    «У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл», — заключила Ямпольская.

    Главные условия показа нацистской и экстремистской символики и атрибутики — формирование негативного отношения к нацизму и экстремизму, отсутствие признаков пропаганды или оправдания этой идеологии.

    При этом проект закона, который отменяет административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без пропаганды, парламентарии пока не приняли.