Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условием
«Норма для дураков»: депутат объяснил изменения в законе о нацистской символикеПодробнее
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым и председателями комитетов по культуре, безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Об этом написало РИА «Новости».
Ямпольская отметила, что с принятием этого закона будет устранен очень серьезный общественный раздражитель.
«Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики» — заявила она.
Депутат считает, что из-за запрета подобной символики могли пострадать фильмы о Великой Отечественной войне, документальная хроника, фотографии и другой визуальный ряд. Парламентарий добавила, что принятие этого закона происходит в преддверии празднования 75-й годовщины победы в ВОВ.
«У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл», — заключила Ямпольская.
Главные условия показа нацистской и экстремистской символики и атрибутики — формирование негативного отношения к нацизму и экстремизму, отсутствие признаков пропаганды или оправдания этой идеологии.
При этом проект закона, который отменяет административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без пропаганды, парламентарии пока не приняли.