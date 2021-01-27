Госдума ратифицировала соглашение о продлении СНВ-3 еще на 5 лет

Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Решение было принято на планерном заседании парламента.

Проект закона о продлении СНВ-3 ранее получил одобрение комитета Госдумы по обороне. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение президентом России.

Вопрос продления СНВ-3 стал одной из тем, которые обсуждались при телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с американском коллегой Джо Байденом. В ходе беседы, состоявшейся 26 января, лидеры России и США подтвердили заинтересованность в обеспечении стратегической стабильности.

Продление договора СНВ-3 позволит исключить размещение американских стратегических вооружений за пределами территории Соединенных Штатов, заявил ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что положения договора не допускают подобные действия. Действие СНВ-3 будет продлено на условиях Москвы, отметило Ура.ру.