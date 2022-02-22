Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение было принято большинством парламентариев во время пленарного заседания.

За ратификацию договоров о сотрудничестве с ЛДНР проголосовали 400 депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон вступит в силу сразу после его опубликования. Он не исключил, что это произойдет уже сегодня. Депутаты Госдумы стоя аплодировали этому решению.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он заявил о признании независимости ЛНР и ДНР.

В ответ на это председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что наложат на Россию санкции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг у себя в Twitter написал, что признание ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть полный разрыв дипломатических отношений с Москвой. Кроме того, Украина может ввести военное положение.