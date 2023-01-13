Власть 13 января 2023, 13:20 Госдума рассмотрит запрет удаления когтей животным Депутат Бурматов: ГД рассмотрит проект о запрете операций, калечащих животных freepik

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Думский комитет по экологии в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете операций, которые калечат животных, в частности удаления когтей (онихэтомии). Об этом сообщило первый зампредседателя комитета Владимир Бурматов в интервью «Парламентской газете».

По его словам, инициатором проекта стала Мосгордума. Парламентарий напомнил, что прошлую версию их законопроекта в правительстве не одобрили и предложили отклонить, однако комитет вместо этого отправил документ на доработку. Как отметил Бурматов, в ближайшие недели новый проект направят на рассылку для получения отзывов, а затем будут рассматривать в думе.

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По мнению депутата, такую операцию, как, например, удаление когтей кошкам («мягкие лапки»), «однозначно надо запрещать», так как эта операция попадает под статью о жестоком обращении с животными. Владимир Бурматов добавил, что уже обсуждал с юристами проблему операций, калечащих животных.

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