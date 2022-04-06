Госдума рассмотрит законопроект о зеркальном ответе на санкции против российских СМИ

Депутаты российского парламента подготовили законопроект, предусматривающий наказание за дискриминацию российских СМИ. Документ уже внесли в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС.

Если документ примут, генпрокурор и его заместители смогут запрещать работу иностранных СМИ на территории РФ. Ограничение станет ответной мерой на запрет российских источников информации за рубежом. Также глава Генпрокуратуры и его замы смогут отзывать лицензии у иностранных СМИ после публикации фейков или оскорблений в адрес России.

Депутаты планируют дополнить закон «Об информации». В него хотят внести новую статью. Она регламентирует процедуру ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».

Если иностранные СМИ поймают на публикации ложной информации о российских властях или Вооруженных силах РФ, их предлагают лишить лицензии. Такую же меру хотят ввести за текст с призывами к участию в несанкционированных акциях.