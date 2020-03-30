Госдума рассмотрит законопроект о режиме ЧС в России из-за коронавируса

Государственная дума готовится принять закон, который разрешит российскому правительству вводить режим ЧС из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, он хочет добиться рассмотрения законопроекта сразу в первом и третьем чтениях. Об этом сообщило РИА «Новости». Такая ускоренная процедура нужна для того, чтобы закон вступил в силу как можно раньше. При этом Пискарев уточнил, что регламент не запрещает пропускать второе чтение.

В этом проекте закона говорится о том, что правительство может вводить на территории России не только режим чрезвычайной ситуации, но и режим повышенной готовности.

Законопроект размещен в базе документов Госдумы. Он может дополнить существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В действующем законе речь идет о том, что чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, которая сложилась из-за катастрофы, опасного природного явления, аварии, стихийного или иного бедствия. В поправках, которые обсудят 31 марта, к факторам возникновения ЧС хотят добавить «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

По последним данным, в России зарегистрированы 1534 человека с коронавирусом. Из-за увеличившегося числа зараженных в Москве и Подмосковье ввели режим изоляции. За нарушение карантина россиянам может грозить штраф от 15 до 500 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить один миллион рублей.