Власть 05 апреля 2023, 12:29 Госдума рассмотрит законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая Вице-спикер Даванков заявил о внесении в ГД проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая РИА «Новости»

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Депутаты от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, заявил зампред ГД Владислав Даванков. По его словам, для этого парламентарии предложили сократить новогодние праздники, сообщил RT.

Документ внесли на рассмотрение 5 апреля. Даванков отметил, что нынешних майских выходных россиянам не хватает. Поправки планируют внести в статью 112 Трудового кодекса.

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«Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — процитировала Владислава Даванкова пресс-служба партии «Новые люди».

В этом году выходными объявили дни с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 числа. Представители «новых людей» предложили сделать нерабочими также 4,5 и 6 дни месяца.

Ранее депутаты Госдумы задумались о том, чтобы выделить россиянам дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Инициаторами предложения также выступили парламентарии от «Новых людей».