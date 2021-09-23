Госдума рассмотрит введение бесплатной госпитализации для родителей детей-инвалидов

Совет Федерации подготовил проект о бесплатной госпитализации для родителей детей-инвалидов. Возможно, в России появится дополнительный отпуск или больничный для родителя, который сопровождает ребенка на лечение или реабилитацию. Этот документ уже осенью рассмотрят депутаты Госдумы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщила газете «Известия», что пока бесплатное пребывание в стационаре разрешено только родителям детей до четырех лет.

«Если ребенок старше, то его родным разрешена совместная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Мы считаем, что когда речь идет о госпитализации ребенка-инвалида, то уже сам этот статус предполагает наличие особых прав — в частности, нахождение рядом близкого человека, не вдаваясь в подробности диагноза», — заявила Рукавишникова.

Если Госдума примет предложенные поправки инвалидности ребенка будет достаточно для бесплатной совместной госпитализации с родителем вне зависимости от медицинских показаний.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак считает, что при инвалидности не надо изобретать дополнительные медицинские показатели.

«Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», — ранее заявлял он.

Председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко сообщила, что Совфед рассмотрит возможность предоставления родителям детей-инвалидов дополнительного отпуска. Его они смогут потратить на сопровождение ребенка на лечение. Реабилитация ребенка занимает больше времени, чем у взрослого человека.

«Это 21 день, в то время как для взрослых он составляет 18 дней. И, несмотря на то что в путевке указываются ребенок и сопровождающий, если родитель работающий, ему, конечно, нужно согласовать этот вопрос с работодателем», — объяснила Елена Клочко.

В 2022 году к 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 7,7%. Ее увеличат до прожиточного минимума пенсионера.