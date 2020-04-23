Госдума рассмотрит возможность прекращения блокировки Telegram
Они подготовили законопроект, с которым ознакомилась газета «Коммерсант». В Минкомсвязи сообщили, что также получили обращение депутатов, и документ сейчас рассматривается.
Тумусов и Ионин в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву подчеркнули, что помимо распространения официальной информации о COVID-19, безуспешные попытки заблокировать сервис наносят «урон престижу государственной власти».
«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — отметили депутаты.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отнесся к инициативе скептически и невысоко оценил ее шансы на принятие Госдумой.
Решение о блокировке Telegram было принято в апреле 2018 года Таганским судом столицы, так как представители ФСБ утверждали, что мессенджер использовался при подготовке теракта в питерском метро в 2017 году. Несмотря на все усилия Роскомнадзора заблокировать сервис ему до сих пор не удалось.