Госдума рассмотрит возможность расширения реновации по всей стране

Депутат сообщила, что документ готов к первому чтению. Большинство регионов дали положительные отзывы. Если Госдума рассмотрит законопроект весной, то те субъекты, которые завершили расселять людей из аварийного жилья, скоро приступят к следующему этапу.

Над законопроектом она работала вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Их проект подразумевает не только снос, но и возможность реконструировать здания.

По словам депутата, всероссийская реновация необходима для того, чтобы не создавать аварийные здания.

Если Госдума примет законопроект, он в каждом отдельно регионе начнет действовать в разное время. Связано это с особенностями местной специфики: климатом, финансовыми обстоятельствами и другими.

Марат Хуснуллин считает, что реновацию необходимо расширять по всем городам. Начинать лучше с крупных.