    04 февраля 2020, 10:19

    Госдума рассмотрит возможность расширения реновации по всей стране

    Анастасия Кременчугская

    Галина Хованская, глава Комитета Госдумы по ЖКХ, в сентябре 2018 года внесла законопроект о всероссийской реновации. Сейчас она надеется на поддержку нового вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом написала «Парламентская газета».

    Депутат сообщила, что документ готов к первому чтению. Большинство регионов дали положительные отзывы. Если Госдума рассмотрит законопроект весной, то те субъекты, которые завершили расселять людей из аварийного жилья, скоро приступят к следующему этапу.

    Над законопроектом она работала вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Их проект подразумевает не только снос, но и возможность реконструировать здания.

    По словам депутата, всероссийская реновация необходима для того, чтобы не создавать аварийные здания.

    Если Госдума примет законопроект, он в каждом отдельно регионе начнет действовать в разное время. Связано это с особенностями местной специфики: климатом, финансовыми обстоятельствами и другими.

    Марат Хуснуллин считает, что реновацию необходимо расширять по всем городам. Начинать лучше с крупных.