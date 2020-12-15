Госдума рассмотрит проект об ужесточении наказания за хулиганство с оружием

В Госдуму России был внесен проект, предлагающий изменить статью «Хулиганство» УК РФ. В документе предлагается ужесточить уголовную ответственность за это деяние с применением оружия. Существующая редакция не позволяет привлекать к ответственности тех, кто совершил преступление с применением насилия, но не используя оружие.

Автором проекта по данным РИА «Новости» стал депутат Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке говорится, что применение насилия либо угроза его применения и использование оружия, либо предметов в его качестве, представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства.

Парламентарий предложил перевести квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание.

В документе предлагается наказывать хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Как сообщил ТАСС, российское правительство дало положительный отзыв на данный законопроект. В отзыве на него сделаны замечания, касающиеся «возможности назначения равнозначных по строгости наказаний за хулиганство с применением насилия». Например, при причинении тяжкого вреда здоровью и в нереализованной угрозе применения насилия.