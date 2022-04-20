Госдума рассмотрит проект приостановки упрощенной выдачи виз для Евросоюза

Госдума 20 апреля рассмотрит законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палаты проект о приостановке упрощенной выдачи виз для ряда категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна Норвегии и Швейцарии, в том числе журналистов и официальных делегаций. Об этом сообщило РИА «Новости».

В результате был подготовлен проект федерального закона, целью которого является введение визового режима для граждан упомянутых государств — обладателей дипломатических паспортов, а также для «упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов».

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Данный документ, в числе прочего, приостаналивает норму, согласно которой владельцы диппаспортов могут въезжать на территорию РФ без виз. Также меры затрагивают официальные делегации и представителей СМИ.