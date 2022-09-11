Госдума рассмотрит проект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы | 360°

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Проект закона о штрафах для иноагентов за выборы внесут в Госдуму

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В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект об административной ответственности для иноагентов за вмешательство в выборы, заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, документ предварительно поддержали в Минюсте, сообщил ТАСС.

«Мы его [проект] в ближайшее время внесем. По нему есть уже поддержка Министерства юстиции [РФ]. <…> В понедельник направлю его в правительство, в течение двух недель мы надеемся получить оттуда ответную реакцию», — рассказал Пискарев. Он уточнил, что в Госдуму документ передадут после получения отзыва из правительства.

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По словам Пискарева, иностранные государства пытаются вмешиваться в российские выборы. Депутат отметил, что финансирование деятельности по их дискредитации ведут из США, Великобритании, Франции, Швеции и с Украины. На эти цели из-за границы ежемесячно выделяют не менее 30 миллионов долларов, подчеркнул Василий Пискарев. От добавил, что в последнее время объем финансирования резко увеличился.

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